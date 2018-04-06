Украина за год снизила потребление антрацита еще на 5 млн тонн, - Насалик

Соответствующие заявление чиновник сделал в Верховной раде в ходе часа вопросов к правительству.

Согласно словам Насалика, с начала 2018 года импорт угля из Российской Федерации составил более 62% общего импорта. При этом за 2017 год украинским предприятиям удалось за год снизить потребление антрацита на 5 млн тонн.

"Мы выполнили эту задачу", - добавил Насалик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину. Так, в 2018 году импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.