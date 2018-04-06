11:49 06.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина за год снизила потребление антрацита еще на 5 млн тонн, - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что за прошлый год наша страна снизила потребление угля антрацитовой группы еще на 5 млн тонн по сравнению с 2016 годом.

Украина за год снизила потребление антрацита еще на 5 млн тонн, - Насалик

Соответствующие заявление чиновник сделал в Верховной раде в ходе часа вопросов к правительству.

Согласно словам Насалика, с начала 2018 года импорт угля из Российской Федерации составил более 62% общего импорта. При этом за 2017 год украинским предприятиям удалось за год снизить потребление антрацита на 5 млн тонн.

"Мы выполнили эту задачу", - добавил Насалик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года Россия оставалась крупнейшим экспортером угля в Украину. Так, в 2018 году импорт каменного угля и антрацита увеличился на 57,6% до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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