Нацбанк на пятницу вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2606,6537 грн;

100 евро - 3195,7574 грн;

10 российских рублей - 4,5270 грн.

При этом регулятор установил на 6 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1120.735686;

Серебро - 13.794437;

Платина - 770.175813;

Палладий - 773.528043.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 5 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2626,3057 грн;

100 евро - 3224,0529 грн;

10 российских рублей - 4,5466 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.