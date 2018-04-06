07:00 06.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на пятницу вновь укрепил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 6 апреля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на пятницу вновь укрепил курс гривны

100 долл - 2606,6537 грн;

100 евро - 3195,7574 грн;

10 российских рублей - 4,5270 грн.

При этом регулятор установил на 6 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1120.735686;

Серебро - 13.794437;

Платина - 770.175813;

Палладий - 773.528043.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 5 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2626,3057 грн;

100 евро - 3224,0529 грн;

10 российских рублей - 4,5466 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


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