Китай до конца месяца откроет самый длинный в мире мост - ФОТО

Он станет самым длинным в мире и соединит Гонконг, Макао и Чжухай. Как сообщают местные СМИ, его длина составит почти 55 километров.

На данный момент это самый длинный мост, который простирается над морем в мире. Местные жители смогут преодолеть за один час расстояние от Гонконга в Макао через устье реки Чжуцзян, что уменьшит продолжительность путешествия по суше почти вдвое.

Мост имеет шесть полос и четыре тоннеля, один из которых подводный.

На его строительство потрачено около 15 миллиардов долларов. При этом при его строительстве было использовано 420 тысяч тонн стали - этого достаточно, чтобы построить 60 Эйфелевых башен, а для поддержки моста были построены четыре искусственные острова. Строительство продолжалось семь лет.

Пропускная способность моста ожидается около 40 тысяч автомобилей в день, также будут курсировать автобусы с десяти минутным интервалом. Этот мост невозможно пройти пешком, запрещено также движение велосипедистов .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в юго-восточной провинции Хунань открылся очередной жуткий стеклянный мост над обрывом. Он расположен на высоте почти полутора километра и огибает гору Тяньмэнь, его длина составляет 100 метров, а ширина - 1,6 метров. Это уже третье подобное сооружение в провинции и далеко не каждый турист отважиться пройти вдоль скалы к изрезанному пещерами склону горы. Мост по названием "Извивающийся дракон" открылся для публики 1 августа 2016 года.