Госдеп США продаст Германии беспилотники за 2,5 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по вопросам обороны и безопасности США.

Отмечается, что правительство Германии подало запрос на покупку четырех беспилотников MQ-4C Triton, одной диспетчерской станции, десяти навигационных систем, а также запасного двигателя, радаров, систем определения местоположения и связи.

Продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов. Также она будет помогать улучшить безопасность союзника НАТО, который был и продолжает оставаться важной силой для политической и экономической стабильности в Европе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере. Сообщается, что пункты договора помогут установить между двумя государствами сотрудничество в логистике, обмене новшествами в оборонной промышленности, тактико-разведывательными комплексами, а также поставок тяжелого вооружения.