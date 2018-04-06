ГФС в 2017 году провела 16,6 тыс внеплановых проверок предприятий налогоплательщиков - ФОТО

Сообщается, что с помощью ревизий удалось пополнить украинский бюджет на 16,2 млрд гривен. В общей сложности было проверено 6,2 тыс. выгодоприобретателей, которые задолжали 14,8 млрд гривен схемного НДС, в том числе 2,6 млрд гривен НДС от рисковых импортеров.

Среди наиболее частых нарушений сотрудники ведомства выделили три основных:

- нереальные операции по приобретению товаров/услуг;

- отсутствие первичных документов или необходимых регистров бухгалтерского учета;

- ведение "черной бухгалтерии".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Министерстве финансов Украины поведали о деталях реформирование Государственной фискальной службы.