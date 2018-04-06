14:49 06.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Европарламент планирует выделить Украине финпомощь в размере один млрд евро

Европейский парламент раздумывает о предложении Еврокомиссии предоставить Украине один млрд евро макрофинансовой помощи.

Европарламент планирует выделить Украине финпомощь в размере один млрд евро

Соответствующие сведения подтвердила представитель делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикиене.

По ее словам, в данное время Европейский парламент только рассматривает это решение о предоставлении одного миллиарда евро в качестве части нашей макрофинансовой помощи Украине.

Однако, представитель ЕП подчеркнула, что Евросоюз ожидает дальнейшего продвижения реформ в стране, особенно в сфере борьбы с коррупцией и правосудия.

По мнению Андрикиене, для Украины должно быть приоритетным эффективная борьба против коррупции является ключевым в проведении реформ. Поэтому главным приоритетом сегодня является создание Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины на заседании утвердило решение, которым определило список граждан, которым будет назначено пожизненные государственные именные стипендии в связи с преследованиями.


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