Эксклюзив: В проверках предприятий пищевой промышленности есть свои ньюансы, - Быковец

В частности, внедрения системы безопасности пищевой продукции ХААСП. И выходить украинским экспортерам продукции пищевой промышленности на внешние рынки без внедрения этой системы невозможно.

4 апреля вступил в силу Закон Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" (№2042). Чиновники заявляют, что Закон приведет к повышению ответственности производителей. Ведь, согласно документу, проверки на предприятиях будут проводиться без предупреждений. Прописаны в Законе и права производителей при подобных аудитах. Об этом в интервью "Первому Деловому" рассказал экономический эксперт Вячеслав Быковец.

"Субъект хозяйствования может свободно проводить видео, аудио съемку. И еще один главный момент, касающийся контроля, это вопрос отбора образцов. Если раньше органы государственного контроля отбирали образцы и забирали их в лаборатории, то сейчас образцы отбираются в двух вариантах. Один забирает с собой представитель государственного органа, а второй субъект хозяйствования. И он имеет право самостоятельно провести анализ, отдать в независимую лабораторию его и в случае чего отстаивать свои права", — отметил В. Быковец.