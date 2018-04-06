Доллар в пятницу в обменниках потерял девять копеек

Наличный евро потерял 16 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,14 гривен, а евро можно купить по 32,20 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30- 26,01, продажи 26,02-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8762, продажи - 26,1382 гривен за доллар. К

урс покупки евро составляет 31,00-32,02, продажи 31,95 - 33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,5921, продажи - 32,2045 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,470, продажи - 4,450-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,192, продажи 4,627 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 5 апреля 2018 года, наличный доллар понизился на 10 копеек. Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,23 гривен, а евро можно было купить по 32,36 гривны.