В Украине заявили о сокращении количества неофициальных работников

Об этом сообщает пресс-служба министра.

По словам Розенко, отчетливо видно хорошие тенденции по уменьшению неофициальной занятости.

Как сказал Розенко, существенное повышение минимальной заработной платы в Украине послужило одним из главных очагов погашения черной экономики.

Он добавил, что одновременно с увеличением заработной платы, изменнили поочередность формирования тарифной сетки оплаты труда. Так, минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, который зафиксировали для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего 2018 года. Например, работникам бюджетной сферы в прошлом году подняли плату в среднем на 20%.

В частности, министр указал, что со старта прошлого 2017 года Государственная служба по труду исследовала 7 тысяч 159 работодателей касательно соблюдения минимального размера зарплаты. В итоге проверок зафиксированы нарушения в сторону 768 работников, после чего их директорам предприятий, учреждений, организаций выданы предписания на устранение нарушений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", госслужба статистики Украины отчиталась о том, что средняя зарплата в Украине составила около 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тысяч гривен по итогам 2017 года.