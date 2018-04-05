Украинцы в марте продали банкам больше валюты, чем купили

Вместе с тем продано банками было 820,7 миллионов долларов. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщила Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно данным регулятора, чистая продажа валюты украинцами в марте составила 104,9 миллионов долларов по сравнению с 18,6 миллионами долларов в феврале этого года и 191 миллионами долларов - в марте прошлого.

Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажи - на 17,3%, а по сравнению с мартом прошлого года - соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.

НБУ также уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили 555,6 миллионов, а продали - 634,6 миллионов.

В целом за первый квартал этого года продажа валюты превысила ее покупку на 380,8 миллионов долларов, тогда как за первый квартал прошлого - на 330,4 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 5 апреля, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2626,3057 грн;

100 евро - 3224,0529 грн;

10 российских рублей - 4,5466 грн.