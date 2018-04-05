Украинские порты увеличили перевалку грузов

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов.

Отмечается, что за первый квартал переработка экспортных грузов сократилась на 7,4% до 23,8 млн тонн. В частности наибольший прирост наблюдался у черных металлов, из которых 2,6 млн тонн - металлопрокат.

Кроме того увеличилась переработка импортных грузов более чем на 30 процентов до 5,6 млн тонн. В том числе было переработано 1,9 млн тонн руды, 14 млн тонн угля и 544 тыс. тонн нефти.

Известно, что за такой короткий период переработка транзитных грузов увеличилась на 38,4% до 3,2 млн тонн. Также за отчетный период переработка грузов в контейнерах в морских портах выросла на 38,8% до 2,53 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Всего с января морские порты обработали 2 853 судов, что на 9,7%, или на 345 единиц больше, чем аналогичные показатели 2017 года.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области в связи с густым туманом закрыли два морских порта. Полностью закрыты порты Бугско - Днепровско-лиманского канала и Херсонского морского канала.