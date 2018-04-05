Украинские международные резервы снизились до 18,2 млрд долларов

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В банке указывают, что точная сумма составляет в эквиваленте 18 191,2 млн долларов США ), согласно с предварительными данными. В течении прошлого месяца марта они понизились на 1,2%, в основном из-за производимых платежей руководства страны и Национального банка по задолженностям Украины.

В НБУ сообщили, что увеличение международных резервов в марте было в первую очереь за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Продолжительное превышение предложения валюты над спросом на межбанковском рынке предоставилоНациональному банку шанс и в будущем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без вмешательство в укрепление обменного курса гривны.

Так, по результатам марта, общая покупка валюты Национальным банком составила 376,0 млн долларов США.

Помимо этого в прошлом месяце в резервы начислено 669,5 млн долларов США и 123,3 млн евро после размещения руководством ОВГЗ, что деноминированны в иностранной валюте.

В частности, в марте обусловил некоторое сокращение объема международных резервов по итогам месяцапровели целый ряд платежей руководства страны по задолженностям, объем которых превысил поступления от валютных интервенций Национального банка. Также повлияли изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам на сумму 43,2 млн долларов США.

Сотрудники НБУ добавили, что на 1 апреля 2018 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца следующего импорта и его хватает для выполнения текущих операций и обязательств Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", платежный баланс Украины в феврале текущего года был сведен с профицитом на сумму 252 миллионов долларов.