Субсидия не помогает: украинцы задолжали за коммуналку более 40 млрд грн

Об этом говорится в информационной справке Государственной службы статистики о социально-экономическом положении Украины за первые два месяца года.

Сообщается, что чаще всего украинцы не платят за газ, отопление и горячую воду. Так, в феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн, что составляет 75,3% начисленных за этот период сумм. При этом за поставки электроэнергии - соответственно 3 млрд грн и 111,5% (за счет погашения долга предыдущих периодов).

Больше всего коммунальных долгов у жителей Киевщины, Харьковщины и Днепропетровщины.

К слову, на конец февраля текущего года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, за поставку электрической энергии - 3,8 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в большинстве стран Европы стоимость государственых услуг на электроэнергию и отопление в разы больше, чем в Украине.