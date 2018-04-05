США готовят новые санкции против российских олигархов

Санкции будут введены в соответствии с законом, направленным против вмешательства Москвы в выборы в США в 2016 году. Как сообщает Reuters, такое решение может повлиять на людей, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

Оно отражает желание США привлечь Россию за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает, - говорится в сообщении.

Введение таких санкций подтвердили уже два источника. По их данным об этом будет объявлено уже в четверг, 5 апреля, и они станут продолжением решения от 15 марта, когда США ввели санкции против 19 человек и пяти структур, в том числе российских разведывательных служб, которых обвиняют в кибератаках, продолжающиеся не менее двух лет, - отметили источники.

Вместе с тем официальный Вашингтон пока не прокомментировал вопрос о внедрении санкций на этой неделе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время может состояться встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимира Путина. Как заявила в понедельник, 2 апреля, во время брифинга официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, во время последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта, Трамп предложил Путину провести совместную встречу.