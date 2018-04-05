15:26 05.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о росте местных бюджетов

Всего за два месяца 2018 года местные бюджеты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,3 процента.

Порошенко рассказал о росте местных бюджетов

Соответствующие сведения во время расширенного правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице сообщил президент Петр Порошенко.

Как утверждает глава государства, такая тенденция продолжается уже несколько лет подряд.

"В этом году впервые в истории независимой Украины доля местных бюджетов превысила 50% в сводном госбюджете", - сказал президент.

Также Порошенко добавил, что в текущем году Фонд регионального развития увеличен с 3,5 млрд гривен до 6 млрд гривен.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрило выделение 50 млн гривен на развитие и восстановление Луганской области.


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