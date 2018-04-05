Порошенко настаивает на актуальности конституционных изменений по децентрализации

Процесс реформы местного самоуправления и децентрализации, безусловно еще далек до завершения. Такое мнение в четверг, 5 апреля, на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации в Виннице высказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, на данный момент своего времени ждут конституционные изменения, которые он и премьер-министр Владимир Гройсман разработали. Я настаиваю на их актуальности, - сказал глава государства.

Вместе с тем глава государства отметил необходимость создания для бизнеса благоприятной среды.

Законопроект о Национальном бюро с финансовых расследований является неотложным.

Недавно мы встречались с бизнесом и среди прочих был предложен соответствующий документ. Я его определил как неотложный и прошу как можно быстрее его рассмотреть, - подчеркнул Порошенко, добавив, что таким образом, у силовиков заберут право на "пушечный выстрел" подходить к бизнесу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Виннице в четверг, 5 апреля, проходит расширенное совещание Кабинет министра Украины. Оно посвящено вопросам децентрализации и стратегического развития регионов.