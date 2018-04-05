За два последних месяца зимы продукты и напитки подорожали на 3%

Об этом сообщает сайт Государстенной службы статистики.

В сообщении указано, что индекс потребительских цен за первые два месяца текущего года показал 102,4%, в то время как в прошлом году за аналогичный временной период индекс инфляции составил 102,1%, что свидетельствует об общем ускорении инфляции в Украине.

Сообщается, что при этом больше всего поднялась стоимость на фрукты и овощи - на 14,9% и на 12,5%. Говядина, рыба и продукты из рыбы, хлеб, сметана, кисломолочная продукция, макаронные изделия, молоко, сыры, яйца, масло, подсолнечное масло подорожали на 4,7-1%.

Зато снижение цен на 5,8-0,8% наблюдается в сторону гречневой крупы, сахара, свинины, сала.

Подскочили на 0,8% тарифы на коммунальные услуги, такие как жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива из-за повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 8,3%, водоснабжения на 2,5%, канализации на 2,1%.

Здравоохранение тоже теперь дороже обходиться украинцам на 2,5% в связи с увеличением цены услуг больниц на 4,5% и амбулаторий на 4,3%.

Стоимость транспорта возросла на 4,5% в основном в связи с подорожанием топлива и масел на 6,7%, транспортных услуг на 4,9%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине со среды, 4 апреля заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.