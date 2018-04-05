Наличный доллар в четверг потерял 10 копеек

Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,23 гривен, а евро можно купить по 32,36 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40- 26,10, продажи 26,07-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9275, продажи - 26,2268 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,10-32,10, продажи 32,10 - 33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,7430, продажи - 32,3615 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,450, продажи - 4,450-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,201, продажи 4,648 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 4 апреля 2018 года, наличный доллар повысился на копейку. Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, доллар вчера продавался до 26,33 гривен, а евро можно было купить по 32,48 гривны.