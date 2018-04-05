15:33 05.04.2018 | Экономика | Новости
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Финляндия дала согласие на строительство "Северного потока — 2"

В четверг, пятого апреля текущего года, правительство Финляндии одобрило проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG в отношении участка, который проходит через исключительную экономическую зону их государства.

Финляндия дала согласие на строительство

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

Как отмечается, из 1220 километров газопровода по дну Балтийского моря около 374 пройдут по исключительной экономической зоне Финляндии. Также указывается, что разрешение носит условный характер. Это означает, что проект строительства должен соответствовать условиям, изложенным в решении финского правительства. Указано, что разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить.

Кстати, компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ожидает получить разрешения на строительство газопровода в Швеции и Дании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины намерена отправить Еврокомиссии обращение, в котором призывает не допустить строительства Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.


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