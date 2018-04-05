18:52 05.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экспорт украинского сахара поднимается

Украина в течении прошлого месяца март экспортировала на 15% больше сахара сравнительно с февралем 2018 года. В сумме это равняется 47,2 тысячам тонн продукта. 

Экспорт украинского сахара поднимается

Об этом сообщает Укрцукор.

50% всех вывозок проводились в государства постсоветской территории и Африки.

Как заверяет руководитель аналитического отдела Укрцукра Руслана Бутыло, половину всех поставок марта было осуществлено в Узбекистан - 23,5 тысяч тонн. В частности, продолжились отгрузки в Турцию - 7,9 тысяч тонн, Сомали - 3,7 тысяч тонн, Таджикистана - 2,9 тысяч тонн, Бенина - 1,8 тысяч тонн и других стран - 7,3 тысяч тонн.

Общее количество с сентября по март 2017 и 2018 года маркетингового года экспортированного сахара составило 338,1 тысяч тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", между Украиной и Беларусью продолжает поднимать уровень торговых отношений.


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