Экспорт украинского сахара поднимается

Об этом сообщает Укрцукор.

50% всех вывозок проводились в государства постсоветской территории и Африки.

Как заверяет руководитель аналитического отдела Укрцукра Руслана Бутыло, половину всех поставок марта было осуществлено в Узбекистан - 23,5 тысяч тонн. В частности, продолжились отгрузки в Турцию - 7,9 тысяч тонн, Сомали - 3,7 тысяч тонн, Таджикистана - 2,9 тысяч тонн, Бенина - 1,8 тысяч тонн и других стран - 7,3 тысяч тонн.

Общее количество с сентября по март 2017 и 2018 года маркетингового года экспортированного сахара составило 338,1 тысяч тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", между Украиной и Беларусью продолжает поднимать уровень торговых отношений.