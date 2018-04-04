Впервые за четыре года Украина сумела нарастить объем торговли с Россией

Согласно данным Госстата экономические связи с РФ не разорваны. Также в ГФС не сомневаються в торговли между странами, а именно нефтепродуктами.

По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза.

Отмечается, что за предыдущий год импорт российских товаров вырос на 40%, с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов.

Известно, что большая часть приходиться на нефть, удобрения и черные металлы.

Кроме того, в прошлом году на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% – свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.