09:41 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100190417:nastya

Впервые за четыре года Украина сумела нарастить объем торговли с Россией

Показатели внешнеэкономической деятельности Украины и Российской Федерации в 2017 году выросли впервые с 2013 года. Об этом свидетельствуют подсчеты компании YouControl, основанные на данным Госстата.

Впервые за четыре года Украина сумела нарастить объем торговли с Россией

Согласно данным Госстата экономические связи с РФ не разорваны. Также в ГФС не сомневаються в торговли между странами, а именно нефтепродуктами.

По подсчетам аналитиков компании, за 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза.

Отмечается, что за предыдущий год импорт российских товаров вырос на 40%, с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов.

Известно, что большая часть приходиться на нефть, удобрения и черные металлы.

Кроме того, в прошлом году на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% – свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина в течении двух месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час.


Поделиться
Читайте также:
 
Кремль использует Украину и Сирию как испытательные полигоны Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов Умер узник Кремля Юрий Солошенко "Газпром" заканчивает строительство газопровода в обход Украины
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив