В Виннице завтра пройдет совещание Кабмина по вопросам децентрализации, - Гройсман

Оно будет посвящено вопросам децентрализации и стратегического развития регионов. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, надо добиться качественной работы на местах. У нас должно быть стратегическое видение того, как развивать территорию под отчетом и контролем граждан. У нас уже четыре года, как была введена реформа децентрализации, - пояснил глава правительства, добавив, что в связи с чем в Виннице будет проведено расширенное правительственное совещание, где обсудим вопросы региональной политики, социальной инфраструктуры.

Вместе с тем Гройсман отметил, что на совещание пригласят президента Петра Порошенко. Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказывает в The Wall Street Journal об успехах, достигнутых его страной за последние годы. Это, в частности, рост ВВП на 2,3% в 2016 году и на 2,2% в 2017 году после его падения в 2015 году на 17%, улучшение климата для бизнеса и инвестиций, рост экспорта на 20,6%, - пояснил он.