В качестве военной помощи США выделит странам Балтии 170 млн долларов

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента Дональда Трампа с лидерами стран Балтии.

Согласно документу, около 100 млн долларов будет выделено на закупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 млн долларов на подготовку и на снаряжение для стран Балтии для повышения уровня национальных вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы.

Также американское правительство будет продолжать совершенствовать оборону и укреплять систему безопасности в балтийском регионе с помощью двух специальных программ – "Внешнее военное финансирование" (FMF) и "Международное военное образование и подготовка" (IMET).

Планируется также выделить три миллиона долларов обещают выделить на борьбу с дезинформацией.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с гуманитарной помощью.