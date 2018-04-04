08:59 04.04.2018 | Экономика | Новости
100190408:nastya

В качестве военной помощи США выделит странам Балтии 170 млн долларов

Правительство Соединенных Штатов Америки планирует направить в качестве помощи Латвии, Литве и Эстонии около 170 миллионов долларов на военные потребности.

В качестве военной помощи США выделит странам Балтии 170 млн долларов

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента Дональда Трампа с лидерами стран Балтии.

Согласно документу, около 100 млн долларов будет выделено на закупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 млн долларов на подготовку и на снаряжение для стран Балтии для повышения уровня национальных вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы.

Также американское правительство будет продолжать совершенствовать оборону и укреплять систему безопасности в балтийском регионе с помощью двух специальных программ – "Внешнее военное финансирование" (FMF) и "Международное военное образование и подготовка" (IMET).

Планируется также выделить три миллиона долларов обещают выделить на борьбу с дезинформацией.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", для жителей прифронтовых зон Луганской области военные Латвии и Национальной гвардии Украины доставили четыре грузовика с гуманитарной помощью.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия готовиться к ракетным испытания над экономической зоной Латвии Цены на нефть Brent снова упали в цене Стрельба в офисе YouTube не является терактом В Киеве в поминальные дни организуют подвоз пассажиров к кладбищам
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив