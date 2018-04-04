16:50 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские расходы на алкоголь и табак увеличились

В Украине ценовой график трат на табак и алкоголь растет каждый год. В 2016 году население на 7,5% доходов купило сигареты и алкоголь, а в 2017 году это число возрасло до 7,6%.

Украинские расходы на алкоголь и табак увеличились

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на странице в Facebook. 

Как заявил эксперт, в общем украинцы, по статистическим данным государственного ведомста, платят приблисзительно 8% дохода на зловредные привычки.

Как инфоормирует Государственная статистика, в прошлом 2017 году в Украине в общей сумме скупили табак и алкоголь на 146 млрд гривен. В результате, этот вид продукции встал на четвертую ступень рейтинга расходов украинцев, обогнав продукты питания, оплату коммунальных услуг и транспорта.

Дорошенко добавил, что в текущем году расходы на алкоголь и табак  должны несколько сократиться в связи неизменной ставкой акцизов на алкоголь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в конце 2017 года работающая часть украинского населения сократилась.


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