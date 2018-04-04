Украинские расходы на алкоголь и табак увеличились

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на странице в Facebook.

Как заявил эксперт, в общем украинцы, по статистическим данным государственного ведомста, платят приблисзительно 8% дохода на зловредные привычки.

Как инфоормирует Государственная статистика, в прошлом 2017 году в Украине в общей сумме скупили табак и алкоголь на 146 млрд гривен. В результате, этот вид продукции встал на четвертую ступень рейтинга расходов украинцев, обогнав продукты питания, оплату коммунальных услуг и транспорта.

Дорошенко добавил, что в текущем году расходы на алкоголь и табак должны несколько сократиться в связи неизменной ставкой акцизов на алкоголь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в конце 2017 года работающая часть украинского населения сократилась.