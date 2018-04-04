11:15 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С 4 апреля начала работать новая система контроля качества продуктов

В Украине со среды, 4 апреля заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.

С 4 апреля начала работать новая система контроля качества продуктов

С сегодняшнего дня вступит в силу закон О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных.

По мнению Кабинета министров, это поможет создать условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок, а также свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Также, по новому закону, инспекторы Госпродпотребслужбы будут осуществлять проверки, согласно акту проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающее количество вопросов для проверки и будет публичным.

За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен - в зависимости от совершенного правонарушения. В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов и/или кормов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон был опубликован на сайде правительства 27 марта.


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