11:11 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Норвегия предоставит 3,6 млн евро для Украины

Норвежское правительство выделит 3,6 млн евро на реализацию Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Такие сведения сообщили в Совете Европы.

Норвегия предоставит 3,6 млн евро для Украины

Как утверждает посол Норвегии Елизавета Валаас, ее страна имеет твердую политическую и финансовую приверженность деятельности Совета Европы относительно сотрудничества с Украиной, направленную в первую очередь на поддержку реформ.

При этом, постоянный представитель Норвегии в Совете Европы подчеркнула, что с учетом этого вклада общий объем финансовой поддержки Норвегией План действий СЕ для Украины составляет около 4,6 млн евро.  

Кстати, совсем недавно Комитет министров Совета Европы утвердил План действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны Большой семерки приветствуют запуск и активную работу медицинской реформы в Украине.


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