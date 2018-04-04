Нацбанк в среду немного опустил курс гривны

100 долл - 2632,9568 грн;

100 евро - 3240,6432 грн;

10 российских рублей - 4,5761 грн.

При этом регулятор установил на 4 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1120.659135;

Серебро - 13.781255;

Платина - 792.338221;

Палладий - 821.119727.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 3 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2616,0960 грн;

100 евро - 3223,2919 грн;

10 российских рублей - 4,5668 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.