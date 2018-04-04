Наличный доллар в среду повысился до 26,33 гривен

Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом, доллар сегодня продается до 26,33 гривен, а евро можно купить по 32,48 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50- 26,10, продажи 26,10-26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0165, продажи - 26,3308 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,10, продажи 32,25 - 33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,8676, продажи - 32,4814 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,500, продажи - 4,450-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,213, продажи 4,663 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 3 апреля 2018 года, наличный доллара потерял копейку. Наличный евро понизился на две копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,32 гривен, а евро можно было купить по 32,55 гривны.