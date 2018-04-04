13:59 04.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин выделил 1,9 млрд гривен на поддержку территориальных общин – ФОТО

Кабинет министров Украины принял решение о распределении 1,9 млрд гривен субвенции местным бюджетам на инфраструктуру объединенных территориальных общин.

Кабмин выделил 1,9 млрд гривен на поддержку территориальных общин – ФОТО

Соответствующее решение правительства опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что в этом году финпомощь получат 665 общин, деньги пойдут на реконструкцию и ремонт улиц и дорог, создание центров предоставления административных услуг, восстановление социальных объектов, школ, детсадов, объектов водоснабжения, принятие энергоэффективных мер, закупку транспортных средств и тому подобное.

Также правительство усовершенствовало процедуру формирования списка проектов, которые будут финансироваться за счет субвенции из госбюджета. Деньги направят на капитальный ремонт объектов инфраструктуры, которые принадлежат к коммунальной собственности.

Во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман также заявил, что все выделенные деньги должны быть использованы, по совести.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина, Беларусь, Молдова и Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций начнут координировать усилия для разрушения незаконны финансовых потоков.


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