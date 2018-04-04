09:20 04.04.2018 | Экономика | Новости
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"Газпром" заканчивает строительство газопровода в обход Украины

Российский монополист "Газпром" примерно через месяц закончит строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на поставки из России в обход украинского транзита.

Соответствующее заявление сделал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Анкаре.

По его словам, все идет по плану и на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. Первая нитка газопровода будет достроена уже в первой декаде мая.

Накануне Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предоставит России еще больше возможностей для захвата украинского государства. Поскольку, в магистрального газопровода между Россией и Германией есть все шансы для приостановки голубой реки в Украине.


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