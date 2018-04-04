06:00 04.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ФГВФЛ выручил более 356 млн грн от продажи активов закрывающихся банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил на прошлой неделе 356,46 млн гривен от сбыта активов банков, которые закрывают.

ФГВФЛ выручил более 356 млн грн от продажи активов закрывающихся банков

Об этом сообщает пресс служба ФГВФЛ.

Как сообщают в Фонде, произошла продажа активов 37 банков, пребывающих в управлении Фонда. Из полученных средств на 241,54 млн гривен состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на 23,88 млн гривен - по внедрению основных средств банков.

1,28 млн гривен из суммы одержано от прямой продажи сбережений банков, 26,23 грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками, 63,30 млн грн - от реализации ценных бумаг и корпоративных права, 0,24 млн грн - от продажи других активов.

Указано, что на текущей неделе планируется продажа активов закрывающихся банков на общую сумму 14 млрд 914,85 млн грн.

На 14 млрд 025,24 млн грн из них сбывают права требования по кредитам и на 805,25 млн грн - основные средства ликвидируемых банков, ценные бумаги продаются за 0,24 млн грн, а дебиторский долг - за 84,12 млн грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Национальный банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.


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