ЕБРР намерен реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования в 2018

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По словам Шевки Аджунера, в данный момент ЕБРР должен активизировать свое присутствие, чтобы быть открым для бизнеса.

В свою очередь, глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт уточнила, что 3 - 4 проекта с общим финансированием в сумме 100 - 200 млн евро будут направлены на сферу транспорта и инфраструктуру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом предоставят помощь малым и средним предприятиям в Грузии, Молдове и Украине в сумме почти 1,1 млрд евро.