13:34 04.04.2018 | Экономика | Новости
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ЕБРР намерен реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования в 2018

Руководитель представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер планирует в текущем году реализовать в украинской стране 25 - 30 новых инвестиционных проекта. 

ЕБРР намерен реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования в 2018

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По словам Шевки Аджунера, в данный момент ЕБРР должен активизировать свое присутствие, чтобы быть открым для бизнеса.

В свою очередь, глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт уточнила, что 3 - 4 проекта с общим финансированием в сумме 100 - 200 млн евро будут направлены на сферу транспорта и инфраструктуру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом предоставят помощь малым и средним предприятиям в Грузии, Молдове и Украине в сумме почти 1,1 млрд евро.


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