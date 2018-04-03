В украинских хранилищах осталось 7,63 млрд куб. м газа

Об этом сообщает ПАО "Укртрансгаз".

Как гласят последние данные, в течении указанных суток в ПХГ Украины газ не закачивался. Из общего объема полезного ископаемого было отобрано 46,18 млн куб. метров.

Помсимо этого указывается, что в страну за сутки доставлено из Словакии 1,17 млн куб. м, из Венгрии - 3,73 млн куб. м газ. В то же время из Польши сырьевой ресурс не поступал.

Как результат, по состоянию на сегодня, 3 апреля, украинские ПХГ заполнены на 24%.

Стоит отметить, что на всей территории Украины без учета Крыма - двенадцать хранилищ общей активной емкостью 31 млрд куб. метров.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в период за январь-февраль 2018 года сократился на 27,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12 млрд куб. м.