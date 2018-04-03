В 2018 году "Укрзализныця" построила и приобрела 1230 грузовых вагонов

Об этом рассказал на своей странице в Facebook и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

В своем посте он указал, что всего за три месяца компания уже построила и приобрела 1230 полувагонов, из которых 805 построены на собственных мощностях, а остальные - приобретены у производителей.

Кравцов утверждает, что лидером в строительстве грузовых вагонов остается Панютинский вагоноремонтный завод.

Руководитель "Укрзализныци" добавил, что в планах - до конца года добавить в парк железной дороги более 7 тысяч новых полувагонов. В частности, ожидается, что 3600 грузовых вагонов будут построены и 3450 приобретены, из которых 3 тысячи за привлеченные средства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", цены на железнодорожные билеты в Украине остаются пока без изменений. Приказ о повышении тарифов Министерства инфраструктуры еще согласовывается причастными ведомствами.