Украинские банки получили миллионные штрафы за отмывание доходов

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, что сумма указанных штрафов более чем в семь раз превышает показатель за 2016 год.

В Нацбанке добавили, что часть банков была при этом оштрафована за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Так, более десяти финучреждений получили штрафы на общую сумму 64,22 млн грн.

Соответствующие штрафы за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Национальный банк Украины с начала 2018 года купил на межбанковском валютном рынке 757 миллионов долларов с целью пополнения международных резервов.