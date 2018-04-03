10:41 03.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100190327:nastya

Украинские банки получили миллионные штрафы за отмывание доходов

Национальный банк Украины в 2017 году предоставил штрафные санкции 15 банкам на общую сумму 67,55 млн грн, из-за нарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Украинские банки получили миллионные штрафы за отмывание доходов

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, что сумма указанных штрафов более чем в семь раз превышает показатель за 2016 год.

В Нацбанке добавили, что часть банков была при этом оштрафована за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Так, более десяти финучреждений получили штрафы на общую сумму 64,22 млн грн.

Соответствующие штрафы за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Национальный банк Украины с начала 2018 года купил на межбанковском валютном рынке 757 миллионов долларов с целью пополнения международных резервов.


Поделиться
Читайте также:
 
Право горсоветов ограничивать алкопродажу убьет честную конкуренцию - АМКУ Суд над Пак Кын Хе будет проходить в прямом эфире Лидеры стран Балтии просят Трампа усилить контингент НАТО в регионе Трамп назначил нового помошника для Мнучина
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив