09:31 03.04.2018 | Экономика | Новости
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Цены на нефть снова меняются

Фьючерсные контракты одной из основных мировых марок нефти Brent с поставкой в июне 2018 года во вторник утром, третьего апреля, поднялись в стоимости до 67,79 доллара за баррель.

Цены на нефть снова меняются

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Сообщается, что по состоянию на 8:19 утра, цена фьючерсов на нефть смеси Brent подскочила на 0,22%.

Помимо этого стоимость фьючерсов на нефть в мае 2018 года американской марки WTI возросла до 63,12 доллара за баррель, что означает прибавку в 0,17%.

Как отмечали специалисты Международного валютного фондпа, на нефтяные цены повлияло улучшения перспектив глобального роста, погодные явления в США, расширение соглашения ОПЕК об ограничении добычи нефти, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Напомним, кмак ранее сообщал "УРА-Информ", в Бахрейне обнаружили крупнейшее за последние десятилетия нефтяное месторождение.


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