09:42 03.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Транзит российского газа через Украину вдвое сократился

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в период за январь-февраль 2018 года сократился на 27,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12 млрд куб. м.

Транзит российского газа через Украину вдвое сократился

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается, что за текущий период по всей территории Украины протранспортировано 12 млрд куб. м природного газа. Такие показатели оказались на 4,5 млрд куб. м меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после истекания в 2019 году действующего контракта н транзит газа с российским "Газпромом" Украина сможет увеличить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии в объеме 5 миллиардов кубометров в год.

Отмечается, что украинская ГТС может транспортировать газ из Румынии в страны Восточной и Центральной Европы. Также такое сотрудничество будет интересно румынским добытчикам и международным трейдерам.


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