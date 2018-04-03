Транзит российского газа через Украину вдвое сократился

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается, что за текущий период по всей территории Украины протранспортировано 12 млрд куб. м природного газа. Такие показатели оказались на 4,5 млрд куб. м меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после истекания в 2019 году действующего контракта н транзит газа с российским "Газпромом" Украина сможет увеличить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии в объеме 5 миллиардов кубометров в год.

Отмечается, что украинская ГТС может транспортировать газ из Румынии в страны Восточной и Центральной Европы. Также такое сотрудничество будет интересно румынским добытчикам и международным трейдерам.