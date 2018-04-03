Рева заверил, что пенсионный возраст в Украине не будет повышаться ближайших десять лет

Проведенная пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста, по крайней мере, еще на десять лет. Об этом во вторник, 3 апреля, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, демографы прогнозируют, что через десять лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу, - отметил министр, напомнив, что Международный валютный фонд настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев, вместе с тем правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Рева также заверял что менять пенсионный возраст в ближайшее время Кабинет министров Украины не планирует. Его необходимо оставить на том уровне, что есть. Позиция правительства заключается в том, что сегодня мы не видим необходимости в этом, - пояснил министр.