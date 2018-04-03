06:00 03.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ купил 757 млн долларов чтобы пополнить резервы

Национальный банк Украины с начала 2018 года купил на межбанковском валютном рынке 757 миллионов долларов с целью пополнения международных резервов.

НБУ купил 757 млн долларов чтобы пополнить резервы

Об этом сообщает Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за март.

Как сообщают работники НБУ, поднятие доходности по валютным инструментам, и сбережение в общем благоприятного стечения обстоятельств на мировых рынках хорошо влияло на предложение валюты со стороны клиентов банков, а также пользователь, проживающих в других странах.

Это повлияло на укрепление обменного курса гривны и дало возможность НБУ продолжить поднимать международные резервы по операциям по покупке иностранной валюты. Так разница между приходом и отходом операций по покупке иностранной валюты в марте была положительным и составила 376 млн долларов, а с начала года −757 млн ​​долларов.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ"Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 2 апреля, установил курс украинской гривны на уровне: 100 долл - 2630,7046 грн, 100 евро - 3241,2911 грн, 10 российских рублей, 4,5939 грн.


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