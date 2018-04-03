Наличный доллар во вторник упал до 26,32 гривны

Наличный евро понизился на две копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,32 гривен, а евро можно купить по 32,55 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40- 26,21, продажи 26,10-26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0193, продажи - 26,3163 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,28, продажи 32,25 - 33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9615, продажи - 32,5511 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,480, продажи - 4,450-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,203, продажи 4,665 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 2 апреля 2018 года, наличный доллар потерял 15 копеек. Наличный евро понизился на 20 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,33 гривен, а евро можно было купить по 32,57 гривны.