"Киевэнерго" во вторник отключило отопление почти в 500 домах столицы

От централизованного отопления отключено также около 500 столичных домов. Об этом сообщила компании на своей странице в социальной сети.

В "Киевэнерго" напомнили, что юридические лица могут подать заявку на отключение от теплоносителя в любое время. В то же время массовое отключение столичных домов от централизованного отопления компания начнет после распоряжения Киевской городской государственной администрации о завершении отопительного сезона, - заверили в компании.

В ведомстве также напомнили, что "Нафтогае" обратился к ним с просьбой отключить отопление в офисе компании и призывал украинцев присоединиться к их инициативе.

Как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко 31 марта заверил, что распоряжение об окончании отопительного сезона будет подписано, если в течение трех суток средняя температура держится не ниже восьми градусов тепла.