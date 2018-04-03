Депутаты расширили перечень лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца

Соответствующий законопроект поддержали 282 народных депутатов. Таким образом, согласно принятому закону, воспитанники, ученики, студенты, курсанты, слушатели, стажеры, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях (в том числе в период между завершением обучения в одном из указанных учебных учреждений и вступлением в другое учебное заведение или в период между завершением обучения по одному образовательно-квалификационному уровню и продолжением обучения по другим при условии, что такой период не превышает четырех месяцев), имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет.

Также дети-сироты имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение парламентскому комитету по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией экстренно устроить заседание. На повестке дня вопрос по электронному декларированию общественных деятелей.