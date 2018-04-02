12:20 02.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Парубий запустил подготовку э-карточек чиновников

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий огласил Аппарату парламента поручение о подготовке технической платформы, необходимой для введения в действие единой электронной карточки народного депутата. Чиновники следующего созыва планируют протестировать нововведение.


 

Парубий запустил подготовку э-карточек чиновников

Об этом он сообщил во время заседания Согласительного совета в понедельник, 2 апреля.

Как заявил Парубий удалось добиться договоренности о начале технической подготовки с целью решить уже этот вопрос. Планируется, что следующий созыв уже сможет работать по этой системе, как работает современный европейский парламент. Также в планы Парубия входит тот пункт, чтобы еще до завершения каденции депутаты смогли протестировать данную программу. 

Он добавил, что уже дал все поручения Аппарата Верховной Рады для подготовки технического фундамента.

Председатель подчекркнул, что данная  электронная карта для персональной идентификации особенно нужна для регистрации парламентариев в сессионном зале. Помимо этого она снимет проблему неперсонального голосования парламентариев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий опубликовал свою декларацию за 2017 год.


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