20:32 02.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Во Львове приостановят отопительный сезон

Во Львове во вторник, 3 апреля, приостановят отопительный сезон.

Во Львове приостановят отопительный сезон

Если температура воздуха и дальше будет расти и дальше, то уже на этой неделе отопительный сезон в городе может быть завершен. Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, об это сегодня им сообщил директор львовского коммунального предприятие "Львовтеплоэнерго" Степан Пакиж.

По его словам, синоптики прогнозируют существенное потепление. Поэтому принято решение отопительный сезон приостановить.

Вместе с тем для учреждений социальной сферы тепло будут подавать на основании обращений от руководителей учреждений, - заверил Пакиж.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина в течении двух месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 подняла экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза и Молдовы на 6,1%, то есть до 1,032 миллиарда кВт-час. Главным клиентом украинской электрической энергии остается Венгрия, куда было поставлено в процентном соотношении 60,6% электроэнергии. В переводе на числа сумма составляет 624,9 миллиона кВт-ч.


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