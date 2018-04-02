В Украине продолжает бить рекорды упадок производства легальной водки

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Такой упадок 54% касается производства алкоголя, в котором часть спирта составила менее 45,4%. Во время подсчета статистических данных эксперты не учитывали временно оккупированные территории Автономной Республики Крым, Севастополя и зоны проведения АТО.

Указывается, что в течении двух месяцев 2018 года в стране было изготовлено 1 млн 689 тысяч дал водки. В общем эта сумма на 52,6% меньше, сравнительно с январем и февралем прошлого 2017 года.

По комментариям экспертов, одновременно с этим в Украине поднимаются объемы продаж нелегального алкоголя, что указывает на непродуманную налоговою политику Украины в сторону производителей алкогольной продукции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в 2018 году в Украине ощутимо поднялись цены на казалось бы основные продукты для пасхального праздничного набора.