01:00 02.04.2018 | Экономика | Новости
100190169:Polishuk

В Бахрейне обнаружено крупнейшее нефтяное месторождение

В Бахрейне обнаружили крупнейшее за последние десятилетия нефтяное месторождение.

В Бахрейне обнаружено крупнейшее нефтяное месторождение

Об этом сообщило агентство новостей BNA в воскресенье, 1 апреля.

Согласно сообщению, найденное месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам нынешнее действующее месторождение нефти.

Новое месторождение является крупнейшим, обнаруженным в Бахрейне с 1932 года.

Напомним, американская компания Chevron и французская Total обнаружили в Мексиканском заливе крупное нефтяное месторождение.

Как сообщал УРА-Информ, запасы нефти обнаружены на глубине почти в два километра в американской части залива. Месторождение найдено на структуре Ballymore примерно в 4,8 километра от платформы Blind Faith. Протяженность скважины составляет 8,9 километра.


Поделиться
Читайте также:
 
В столичной многоэтажек рухнул лифт с пассажиром, пострадал мужчина В России горел крупнейший деревообрабатывающий завод - ФОТО Синоптики предупреждают, что Дунай может затопить половины города Вилково - ФОТО ВИДЕО В полиции рассказали подробности аварии с российским дипломатом
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив