В Бахрейне обнаружено крупнейшее нефтяное месторождение

Об этом сообщило агентство новостей BNA в воскресенье, 1 апреля.

Согласно сообщению, найденное месторождение легкой сланцевой нефти и газа в несколько раз превосходит по запасам нынешнее действующее месторождение нефти.

Новое месторождение является крупнейшим, обнаруженным в Бахрейне с 1932 года.

Напомним, американская компания Chevron и французская Total обнаружили в Мексиканском заливе крупное нефтяное месторождение.

Как сообщал УРА-Информ, запасы нефти обнаружены на глубине почти в два километра в американской части залива. Месторождение найдено на структуре Ballymore примерно в 4,8 километра от платформы Blind Faith. Протяженность скважины составляет 8,9 километра.