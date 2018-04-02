14:51 02.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Уровень украинского угля понизился почти на 2%

На прошлой неделе, с 26 марта по 1 апреля, в Украине запасы угля газовой и антрацитовой групп на Тепловой электростанции  Теплоэлектроцентрали уменьшились на 1,8%.

Уровень украинского угля понизился почти на 2%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Так, по опубликованным статистическим данным, по состоянию на 2 апреля текущего 2018 года на украинских ТЭС и ТЭЦ сохраняется уровень размером в 1 млн 630,9 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп.

На прошглой неделе 26 марта количество запасов равнялся1 млн 660 тысяч тонн угля.

В результата анализа, эксперты установили, что в течении недели запасы снизились на 29, 1 тысяч тонн или на 1,8%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщили, что запасы угля на ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились примерно на 96,1 тысяч тонн.


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