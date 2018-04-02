ПриватБанк подал иск против аудитора PwC

Сумма искового заявления составляет три миллиарда долларов. Как сообщает пресс-служба банка, именно столько составляют убытки, которые были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года.

После подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC представляет собой следующий важный шаг, предпринятый ПриватБанком по возмещению огромных убытков, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле пришлого года НБУ исключил PricewaterhouseCoopers из Реестра аудиторских фирм. В то же время Совет по финансовой отчетности Великобритании оштрафовал на 5,1 миллионов фунтов стерлингов аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers, а также на 114 750 фунтов стерлингов аудитора Николаса Вильяма Эдварда Бодена за ошибки, допущенные при аудите компании RSM Tenon Group.