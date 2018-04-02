09:32 02.04.2018 | Экономика | Новости
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Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Утром в понедельник, второго апреля, стоимость фьючерсов североморскойнефти марки Brent находятся выше отметки в 69 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цена на нефть марки Brent поднялась на 0,48%. В свою очередь, это на 0,48% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,14 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения.

Контракт предусматривает сокращение добычи "черного золота" до 1,8 млн баррелей в сутки, что было оговорено еще в 2016 году и продлено на 2017 год. 


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