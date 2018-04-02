Нефть Brent торгуется выше 69 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цена на нефть марки Brent поднялась на 0,48%. В свою очередь, это на 0,48% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 65,14 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения.

Контракт предусматривает сокращение добычи "черного золота" до 1,8 млн баррелей в сутки, что было оговорено еще в 2016 году и продлено на 2017 год.