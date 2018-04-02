07:00 02.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на понедельник немного укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 2 апреля, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник немного укрепил гривну

100 долл - 2630,7046 грн;

100 евро - 3241,2911 грн;

10 российских рублей - 4,5939 грн.

При этом регулятор установил на 2 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1119.700529;

Серебро - 13.769488;

Платина - 791.660451;

Палладий - 820.417362.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2654,3493 грн;

100 евро - 3270,4238 грн;

10 российских рублей - 4,5953 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.


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